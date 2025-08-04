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13:28, 4 августа 2025Силовые структуры

Слушание по делу о теракте в «Крокусе» закрыли из-за возможных провокаций

Суд закрыл слушание по делу о теракте в «Крокусе» из-за возможных провокаций
Варвара Митина (редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Второй Западный окружной военный суд закрыл слушание по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РАПСИ.

Об этом просил прокурор, который опасался возможных провокаций со стороны предполагаемых сообщников обвиняемых. Адвокат 127 потерпевших также поддержала закрытие процесса. При этом сторона защиты настояла на том, чтобы в открытом режиме озвучивали все решения.

Дело о теракте слушается коллегией из трех судей в одном из зданий Московского городского суда.

Ранее сообщалось, что сумма гражданских исков, которые были поданы после нападения террористов на «Крокус Сити Холл», составила почти 66 миллионов рублей.

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