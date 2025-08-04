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12:18, 4 августа 2025Силовые структуры

Террористам предъявили счет за нападение на «Крокус»

ТАСС: Потерпевшие по делу «Крокуса» хотят взыскать с террористов 66 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сумма гражданских исков, которые были поданы после нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, составила почти 66 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

Потерпевшие оценили ущерб от теракта в 65,8 миллиона рублей.

Суд в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» начнется в понедельник, 4 августа. Не все фигуранты уверенно говорят на русском языке, так что для их допроса было привлечено 16 переводчиков с трех разных языков — таджикского, ингушского и английского.

ЖЗЛ
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