Стали известны детали расследования теракта в Крокусе

Для расследования теракта в «Крокусе» были привлечены переводчики с трех языков

Для допроса обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» было привлечено 16 переводчиков с трех разных языков. Об этом сообщает ТАСС.

Как поясняется в материалах дела, не все обвиняемые уверенно говорят на русском языке, поэтому им предоставили переводчиков. В расследовании участвовали специалисты со знанием таджикского, ингушского и английского языков. Оплата их услуг осуществлялась в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что судебный процесс в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» начнется в понедельник, 4 августа, в одном из зданий Московского городского суда. Судьбу фигурантов будет определять коллегия из трех судей.