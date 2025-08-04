Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:37, 4 августа 2025Силовые структуры

Стали известны детали расследования теракта в Крокусе

Для расследования теракта в «Крокусе» были привлечены переводчики с трех языков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Для допроса обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» было привлечено 16 переводчиков с трех разных языков. Об этом сообщает ТАСС.

Как поясняется в материалах дела, не все обвиняемые уверенно говорят на русском языке, поэтому им предоставили переводчиков. В расследовании участвовали специалисты со знанием таджикского, ингушского и английского языков. Оплата их услуг осуществлялась в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что судебный процесс в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» начнется в понедельник, 4 августа, в одном из зданий Московского городского суда. Судьбу фигурантов будет определять коллегия из трех судей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посмотрим, что выйдет». Трамп снова высказался о санкциях против России

    Две боевые группы ВСУ уничтожили у границы с Россией

    США обвинили покупателя российской нефти в финансировании конфликта на Украине

    Экс-премьер России объяснил выбор Путиным Валаама для ответа Трампу

    Израиль решил освободить заложников ХАМАС военным путем

    Родные обвинили командование ВСУ в использовании солдат как «живого щита»

    Названа доля отказавшихся от отпуска россиян

    Друг рассказал о реакции мужа порнозвезды на секс с тысячей мужчин

    Россиянам назвали способ защитить сбережения после снижения ключевой ставки

    Семь мощных землетрясений в сутки произошло на Камчатке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости