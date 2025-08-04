Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в «Крокусе»

ТАСС: Суд по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа в Москве

Судебный процесс в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» стартует в понедельник, 4 августа, в одном из зданий Московского городского суда. Об этом сообщает официальный представитель суда Ирина Жирнова, передает ТАСС.

Рассматривать дело в здании Мосгорсуда будет Второй Западный окружной военный суд. Судьбу фигурантов будет определять коллегия из трех судей. Как уточняется, первое заседание начнется в открытом для общественности и СМИ режиме, однако сам судебный процесс закроют от публики и журналистов, поскольку в материалах дела содержатся секретные данные.

Кроме того, закрытость процесса объясняется тем, что разглашение некоторых сведений в рамках открытого заседания могло бы помешать расследованию в отношении фигурантов, объявленных ранее в розыск. В суде собираются принять беспрецедентные меры безопасности.

По словам адвоката Людмилы Айвар, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших, отмечала, что военный суд отказался прекращать уголовное преследование в отношении четырех фигурантов, а также рассматривать дело с участием коллегии присяжных заседателей.

Ранее журналисты выяснили, что террористы в «Крокусе» расстреливали прятавшихся детей. Люди в панике прятались от террористов, но они продолжали их убивать.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале 22 марта 2024 года. В этот должен был состояться концерт группы «Пикник». Как уточнялось, террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.