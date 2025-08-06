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06:35, 6 августа 2025Мир

Раскрыта тактика Трампа для выхода из конфликта на Украине

Кнайсль: Трамп сохраняет лицо США и НАТО при выходе из конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль предположила, каким образом президент США Дональд Трамп будет стараться выйти из конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Кнайсль раскрыла тактику Трампа для выхода из конфликта на Украине и подчеркнула, что он стремится сохранить авторитет США и НАТО, избежав крупных репутационных потерь. «Так что в конечном счете, полагаю, сейчас все заключается в достойном выходе, то есть как НАТО может выйти [из конфликта], сохранив лицо», — отметила она.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

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