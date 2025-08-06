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17:01, 6 августа 2025Россия

Появилось загадочное видео с реакцией Жириновского на посмертный суд над ним

ЛДПР показала видео с реакцией Жириновского на посмертный суд над ним на Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с «реакцией» сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского на начавшийся на Украине посмертный суд над ним. Кадры с политиком показали представители партии в официальном Telegram-канале движения.

Видео снято в стиле «кружка» в Telegram. На нем неморгающий Жириновский неестественно смеется и показывает в камеру фигу, при этом его лицо почти не меняет выражения, а половину кадра занимает загадочная фигура в черном платке. Странным выглядит и положение Жириновского в кадре — он будто «летает» на фоне заднего плана.

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«Честная реакция основателя ЛДПР на новость о том, что его судят на Украине», — подписали видео в канале партии. Как и кем было изготовлено это видео, и были ли использованы нейросети при его создании, не уточняется. Известно, что ЛДПР заявляет о своей экспертности в сфере нейросетей и берется обучать работе с ними российскую молодежь.

Ранее посмертное дело против Жириновского прокомментировал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он увидел в нем признак агонии киевского режима.

ЖЗЛ
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