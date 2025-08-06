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14:05, 6 августа 2025Россия

Суд над Жириновским в Киеве прокомментировали словами «дурь беспросветная»

Нилов о суде над покойным Жириновским в Киеве: Признак агонии правящего режима
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России начавшийся в Киеве суд над почившим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским назвали беспросветной дурью. Об этом в беседе с «Ридусом» высказался председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Уточняется, что власти Украины обвиняют политика якобы в финансировании терроризма. Также в судебных делах фигурируют имена министра спорта России Михаила Дегтярева и председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

«Это абсурд и признак агонии правящего на Украине политического режима. Нападки на Жириновского со стороны украинских властей начались в 2014 году, когда ЛДПР стала отправлять в Донбасс гуманитарную помощь», — заявил Нилов.

Он добавил, что ЛДПР помогала Луганской и Донецкой народным республикам продовольствием, медикаментами и транспортом. Сам Жириновский передал луганским активистам автомобиль «Тигр», ранее подаренный ему на юбилей. Также Нилов припомнил, что основатель партии когда-то требовал от Украины вернуть национализированную большевиками деревообрабатывающую фабрику в Костополе, которая до революции принадлежала его деду.

Ранее сообщалось, что на Украине идет суд над Жириновским. Очередное слушание по делу назначено на 15 августа.

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