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17:28, 6 августа 2025Спорт

Роднина оценила готовность российских фигуристов выступать в нейтральном статусе

Роднина раскритиковала фигуристов за готовность выступать в нейтральном статусе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила готовность российских фигуристов выступать в нейтральном статусе. Ее слова приводит Sport24.

Роднина раскритиковала позицию фигуристов. «Всегда считала, что лидером и чемпионом может быть только человек с очень четкой позицией и высокими требованиями к себе. Нейтральный статус — совсем другой случай. Может быть, если установку дает страна, тогда можно согласиться», — объяснила она.

Ранее «Спорт-экспресс» провел опрос среди фигуристов о том, стоит ли выступать на международных турнирах без флага и гимна. 20 из 22 поддержали эту идею.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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