Роднина раскритиковала фигуристов за готовность выступать в нейтральном статусе

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила готовность российских фигуристов выступать в нейтральном статусе. Ее слова приводит Sport24.

Роднина раскритиковала позицию фигуристов. «Всегда считала, что лидером и чемпионом может быть только человек с очень четкой позицией и высокими требованиями к себе. Нейтральный статус — совсем другой случай. Может быть, если установку дает страна, тогда можно согласиться», — объяснила она.

Ранее «Спорт-экспресс» провел опрос среди фигуристов о том, стоит ли выступать на международных турнирах без флага и гимна. 20 из 22 поддержали эту идею.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.