Российского министра призвали месяц одеваться по ГОСТу для школьников

Депутат Чернышов предложил Кравцову месяц одеваться по ГОСТу для школьников

Представленный Министерством просвещения России вариант школьной формы по новому ГОСТу вызвал эстетический шок у вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил чиновникам из Минпросвещения проходить в такой форме хотя бы месяц.

«ГОСТ на школьную форму — безусловно, важный и нужный шаг в сторону обеспечения комфорта и безопасности наших детей. Однако представленный сегодня Минпросвещения вариант лично у меня вызвал как минимум эстетический шок», — поделился депутат.

Он предложил коллегам из Минпросвещения, прежде чем рекомендовать эту форму миллионам российских школьников, проходить в ней хотя бы месяц. Свое предложение он адресовал министру просвещения Сергею Кравцову, а также его заместителям и руководителям департаментов ведомства.

Захочется ли им самим надевать на совещания эти костюмы, ездить в них на работу, делать снимки на память? Как на них будут смотреть коллеги из других ведомств? Доверие к стандарту будет неизмеримо выше, когда мы услышим не просто: «Соответствует ГОСТу», а «Я сам хожу в ней каждый день, и мне она действительно нравится» Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Ранее в Минпросвещения России представили школьную форму по новому ГОСТу. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, школьная форма помогает стирать психологические границы между детьми из семей с разным достатком и разным вероисповеданием. Судя по представленным кадрам примера формы по новому стандарту, девочкам в школе рекомендуется носить форму темно красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с рюшами. Мальчикам же — синий костюм, галстук и белую рубашку.