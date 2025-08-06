Стали известны результаты судмедэкспертизы сбитого электричкой комментатора Гришина

Вдова Гришина Анастасия заявила, что экспертиза не нашла в его крови алкоголь

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови комментатора Александра Гришина, сбитого электричкой на станции Битца, не было алкоголя. Об этом рассказала его вдова Анастасия на странице комментатора в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)/

Она назвала лживыми утверждения о том, что Гришин был пьян, когда попал под электропоезд. По ее словам, результаты медицинского освидетельствования показали, что алкогольного опьянения не было.

Вдова комментатора также добавила, что журналисты, опубликовавшие непроверенную информацию о Гришине, опозорились.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в момент несчастного случая комментатор был в состоянии алкогольного опьянения. Уточнялось, что Гришина сбил эклектропоезд, когда он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Агентство «Регнум» опубликовало видео с места происшествия. Сообщалось, что комментатора нашли на станции «Битца» МЦД-2.

О том, что Гришина не стало, сообщалось 5 августа. Отмечалось, что все расходы, связанные с похоронами комментатора, возьмет на себя Первый канал, где он работал.