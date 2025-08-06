Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

USA Today: Тараканы пробрались на рейс Air India из Сан-Франциско в Мумбаи

Тараканы пробрались на рейс авиакомпании Air India и напугали пассажиров. Об этом сообщает USA Today.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Сан-Франциско, США, в Мумбаи, Индия. По словам представителя перевозчика, двое путешественников были обеспокоены наличием нескольких маленьких тараканов в салоне.

«Они уведомили об этом члена экипажа, который пересадил их на другие места, и впоследствии они чувствовали себя комфортно», — добавили в авиакомпании.

Во время плановой заправки в международном аэропорту индийского города Калькутта наземная служба провела тщательную дезинфекцию воздушного судна для устранения проблемы. Затем оно продолжило путь в точку назначения.

«Несмотря на регулярные мероприятия по дезинфекции, насекомые иногда могут проникать в самолет во время наземных работ», — заявили представители Air India.

Они добавили, что авиакомпания проведет комплексное расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента и принять меры для предотвращения его повторения.

Ранее в Индии рой пчел атаковал пассажирский самолет авиакомпании IndiGo и сорвал его вылет. Сотрудники аэропорта сначала попытались прогнать насекомых с помощью дыма, но это не помогло.

