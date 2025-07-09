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10:02, 9 июля 2025Путешествия

Рой пчел атаковал пассажирский самолет, сорвал его вылет и попал на видео

NDTV: Рой пчел сорвал вылет самолета IndiGo из Сурата в Джайпур
Алина Черненко

Рой пчел атаковал пассажирский самолет авиакомпании IndiGo и сорвал его вылет в Индии. Инцидент попал на видео, которое публикует телеканал NDTV.

Уточняется, что лайнер должен был вылететь из Сурата в Джайпур 8 июля в 16:20 по местному времени. Однако из-за нашествия пчел, которые облепили открытую багажную дверь воздушного судна, рейс задержали более чем на час.

Сотрудники аэропорта сначала попытались прогнать насекомых с помощью дыма, но когда это не помогло, вызвали пожарных, которые распылили на дверь воду. После этого пчелы улетели, и самолет, наконец, смог отправиться в точку назначения.

Ранее рой комаров проник в самолет этой же индийской авиакомпании и напугал пассажиров. Путешественникам пришлось молиться о скорейшей посадке.

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