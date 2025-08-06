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20:41, 6 августа 2025Мир

Трамп раскрыл свои планы в отношении Украины после переговоров Путина и Уиткоффа

Трамп заявил, что будет дальше работать над урегулированием на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен и дальше работать над поиском путей урегулирования конфликта на Украине. О своих планах он написал в социальной сети Truth Social.

«Я проинформировал некоторых европейских союзников США, и все выразили согласие, что этот кризис должен завершиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Он назвал их встречу продуктивной и отметил, что в ходе нее был достигнут большой прогресс.

В Белом доме также подтвердили, что прошедшие в Москве переговоры прошли хорошо.

ЖЗЛ
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