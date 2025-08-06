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09:13, 6 августа 2025Мир

Трамп захотел отвлечь общественность скандалом вокруг России

NYT: Трамп хочет переключить внимание с дела Эпштейна на скандал вокруг России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится переключить внимание общественности с дела финансиста Джеффри Эпштейна на скандал с фальсификацией данных о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет газета The New York Times.

«Трамп призвал и запугал своих сторонников, чтобы они переключили свое внимание с дела Джеффри Эпштейна на следствие и возможное судебное разбирательство в отношении чиновников-демократов, которых он обвиняет в своем преследовании», — говорится в статье.

Ранее министерство юстиции США начало уголовное расследование в связи с фабрикацией данных о вмешательстве России в выборы 2016 года в пользу Трампа. Отмечалось, что генеральный прокурор Пэм Бонди поручила обвинителям задействовать коллегию присяжных для рассмотрения заявлений директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

В июле Габбард обнародовала сведения, указывающие на то, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

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