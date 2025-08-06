Трампа уличили в приостановке санкций против России

WP: Демократы в Сенате США обвинили Трампа в приостановке санкций против России

Члены Демократической партии в Сенате США опубликовали доклад, в котором уличили президента Дональда Трампа в приостановке санкции против России и снижении давления на Москву. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Пренебрежение администрации Трампа санкциями эпохи [экс-президента Джо] Байдена, направленными против российской экономики, позволило Кремлю возродить свою армию и продолжить конфликт на Украине», — говорится в докладе.

Авторы документа обвиняют Трампа в том, что его администрация не смогла расширить санкционный режим, созданный в течение первых трех лет конфликта, что, по их мнению, подрывает эффективность любых будущих угроз США в адрес Москвы.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.