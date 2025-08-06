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18:01, 6 августа 2025Мир

Стало известно о разговоре Трампа с Зеленским

Axios: Трамп может провести разговор с Зеленским 6 августа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленском в среду, 6 августа. Об этом сообщил репортер портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в своем аккаунте социальной сети Х.

«Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи [спецпредставителя президента США Стива] Уиткоффа с [президентом России Владимиром] Путиным», — отмечается в публикации.

Ранее завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле, встреча проходила около трех часов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков перечислил темы, которые поднимались в ходе беседы. Представитель Кремля отметил, что стороны в первую очередь обсуждали конфликт на Украине. Еще одной темой стали перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Он описал диалог как «весьма полезный и конструктивный».

ЖЗЛ
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