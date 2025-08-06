Учительница совратила 13-летнюю ученицу и больше года насиловала ее у себя дома

В США учительница из Огайо призналась, что совратила 13-летнюю школьницу

В США учительница из штата Огайо признала себя виновной в том, что совратила 13-летнюю школьницу и больше года насиловала ее у себя дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело против 40-летней Стефани Келленбергер, которая работала в школе Shelby Middle School города Шелби, завели в феврале 2024 года. По данным следствия, с февраля 2020-го по октябрь 2021-го женщина совратила ученицу, которой в то время было от 14 до 16 лет, и многократно занималась с ней сексом. В ходе дальнейшего расследования стало известно, что Келленбергер начала проявлять интерес к девочке, когда той было 13 лет.

В ходе разбирательства пострадавшая требовала, чтобы женщине дали трехлетний срок. Однако судья счел такое наказание слишком мягким. В итоге он предложил Келленбергер сделку, в рамках которой она может выбрать, отбыть ли полный 12-летний срок или согласиться на 15-летний срок с возможностью подать на УДО через 10 лет. Женщина выбрала второй вариант.

Окончательный приговор вынесут 6 октября, за день до 41 дня рождения Келленбергер. До этого момента женщина будет находиться под постоянным надзором. Ей запрещены любые контакты с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в Канаде учительница из провинции Онтарио совратила ученика и занялась с ним сексом. Женщина совершала преступления против подростка на протяжении трех месяцев.

