31-летняя учительница музыки три месяца занималась сексом с подростком

CTV News: В Канаде 31-летняя учительница музыки из Онтарио совратила ученика

В Канаде учительница из провинции Онтарио совратила ученика и занялась с ним сексом. Об этом сообщает CTV News.

В центре разбирательств оказалась 31-летняя Дженнифер Элиз Лоуренс, которая преподавала музыку в средней школе города Барри. Женщину отстранили от работы в конце апреля после начала расследования.

1 августа стало известно, что Лоуренс обвинили в сексуальной эксплуатации, совращении и изнасиловании несовершеннолетнего. Также ее обвиняют в предоставлении порнографических материалов лицу, не достигшему 18 лет. По версии следствия, учительница занималась развратными действиями в отношении подростка на протяжении трех месяцев — с февраля по апрель.

Известно, что Лоуренс преподавала в средней школе города Барри четыре года и пользовалась хорошей репутацией. Школьный округ отказался комментировать обвинения против учительницы, переадресовав все вопросы городской полиции. Там заявили, что не могу разглашать подробности из-за судебного запрета. Первое заседания по делу Лоуренс пройдет в онлайн-режиме в конце августа.

Ранее сообщалось, что в Австралии судят учительницу музыки, обвиненную в совращении несовершеннолетней школьницы. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя Джанель Флетчер.

