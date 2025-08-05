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02:02, 5 августа 2025Из жизни

31-летняя учительница музыки три месяца занималась сексом с подростком

CTV News: В Канаде 31-летняя учительница музыки из Онтарио совратила ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

В Канаде учительница из провинции Онтарио совратила ученика и занялась с ним сексом. Об этом сообщает CTV News.

В центре разбирательств оказалась 31-летняя Дженнифер Элиз Лоуренс, которая преподавала музыку в средней школе города Барри. Женщину отстранили от работы в конце апреля после начала расследования.

1 августа стало известно, что Лоуренс обвинили в сексуальной эксплуатации, совращении и изнасиловании несовершеннолетнего. Также ее обвиняют в предоставлении порнографических материалов лицу, не достигшему 18 лет. По версии следствия, учительница занималась развратными действиями в отношении подростка на протяжении трех месяцев — с февраля по апрель.

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Известно, что Лоуренс преподавала в средней школе города Барри четыре года и пользовалась хорошей репутацией. Школьный округ отказался комментировать обвинения против учительницы, переадресовав все вопросы городской полиции. Там заявили, что не могу разглашать подробности из-за судебного запрета. Первое заседания по делу Лоуренс пройдет в онлайн-режиме в конце августа.

Ранее сообщалось, что в Австралии судят учительницу музыки, обвиненную в совращении несовершеннолетней школьницы. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя Джанель Флетчер.

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