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02:01, 29 июля 2025Из жизни

Учительницу музыки обвинили в сексуальной связи со школьницей

В Австралии судят учительницу музыки, обвиненную в совращении школьницы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: So Flutatious / YouTube

В Австралии судят учительницу музыки, обвиненную в совращении несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщает сайт News.com.au.

По версии обвинения, 40-летняя Джанель Флетчер состояла в сексуальной связи с ученицей. В качестве доказательств суду предоставили переписку и фотографии, в том числе снимок из фотобудки, на котором учительница целует девушку.

Сама Флетчер утверждает, что поцелуй был постановочным и случайным. Она рассказала, что девушка сама притянула ее к себе в тот момент, когда сработала камера. Ее адвокат добавил, что девушке в то время уже исполнилось 17 лет, и Флетчер больше не была ее учительницей, поэтому произошедшее нельзя считать преступлением.

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Обвинители также ссылаются на электронные письма, в которых Флетчер писала девушке о любви. По утверждению учительницы, в письме она лгала о своих чувствах и писала то, что хотела слышать девушка. Ее защитники поставили под сомнение показания свидетелей. Ожидается, что вердикт будет вынесен 20 августа.

Ранее в американском штате Алабама 35-летнюю учительницу обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Женщина была сотрудницей христианской школы North River Christian Academy.

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