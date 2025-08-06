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22:32, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Украинские хакеры атаковали сайт с брошенными Киевом пленными солдатами

Сайт с брошенными Киевом пленными солдатами подвергся DDoS-атаке с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Хакеры атаковали сайт со списком пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Киев отказался принимать в рамках обмена. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его сведениям, портал 1000ua.ru сразу после запуска подвергся DDoS-атаке, которая велась с территории Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат. «Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал он, прикрепив групповую фотографию бойцов ВСУ.

После этого брошенные украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они напомнили, что тот требовал обмена по формуле «всех на всех», но в итоге стал выбирать «особых» пленных.

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