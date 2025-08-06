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20:42, 6 августа 2025Россия

Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных

Мединский заявил, что Киев отказался от 1000 военнопленных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию с лицами пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал он.

Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Один из пленных призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией.

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