Мединский заявил, что Киев отказался от 1000 военнопленных

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию с лицами пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал он.

Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Один из пленных призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией.