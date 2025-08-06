Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию с лицами пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал он.
Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Один из пленных призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией.