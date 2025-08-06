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19:46, 6 августа 2025Бывший СССР

Украинский пленный призвал Киев договариваться с Россией

Украинский пленный Иван призвал Киев заканчивать бои и начать договариваться
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: RT

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван в беседе с журналистом RT Константином Придыбайло призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией.

По словам украинского военного, действия властей республики приводят к напрасным потерям. «Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? (...) Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути — славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали», — подчеркнул собеседник российского корреспондента.

Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Указанный боец ВСУ оказался в числе таковых.

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