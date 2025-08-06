Украинский пленный Иван призвал Киев заканчивать бои и начать договариваться

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван в беседе с журналистом RT Константином Придыбайло призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией.

По словам украинского военного, действия властей республики приводят к напрасным потерям. «Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? (...) Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути — славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали», — подчеркнул собеседник российского корреспондента.

Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Указанный боец ВСУ оказался в числе таковых.