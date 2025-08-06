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22:01, 6 августа 2025Из жизни

В российском городе на помойке нашли более десятка среднеазиатских черепашат

Росприроднадзор: Найденные на помойке в Твери черепашата переданы специалистам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал / «Экология - дело каждого!»

Детенышей среднеазиатских сухопутных черепах нашли на помойке в Твери, их передали специалистам. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

Она отметила, что всего было обнаружено около 40 рептилий, однако большая часть из них погибла сразу после того, как их нашли. Пятерых выживших черепашат сотрудники Службы привезли в специализированную организацию, которая входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР).

«Откуда эти экзотические животные взялись на мусорке, пока выяснить не удалось», — добавила глава ведомства. Как рассказали местные жители, объявление о продаже черепах было размещено на одном из популярных интернет-ресурсов.

Ранее в Нижнем Тагиле сортировщики отходов спасли выброшенную в мусор черепаху. Сотрудникам удалось достать и осмотреть ее. Позже один из сотрудников решил забрать черепаху себе. Теперь она живет дома у водителя погрузчика.

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