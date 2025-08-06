В российском регионе из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал сотрудник агрохолдинга

Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник «Мираторга»

В Курской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг», об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хингшейн в Telegram.

Он рассказал, что вчера днем дрон нанес удар по территории предприятия в деревне Хитровка Суджанского района. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья и голени, ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Хинштейн призвал местных жителей не возвращаться в приграничные районы и беречь себя.

В ночь на 6 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что на хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередач без света осталось почти 200 человек в 87 домах.

