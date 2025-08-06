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10:43, 6 августа 2025Мир

Южная Корея демонтировала пропагандистские громкоговорители на границе с КНДР

Южная Корея демонтировала пропагандистские громкоговорители вдоль границы с КНДР
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея полностью демонтировала пропагандистские громкоговорители вдоль границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По словам официальных лиц, по состоянию на 5 августа было демонтировано около 20 стационарных громкоговорителей, установленных в приграничных районах. Снятые колонки поставили на хранение в воинских частях.

В разговоре с агентством военные чиновники в отметили, что власти Северной Кореи не стали демонтировать свои устройства.

Ранее Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

3 июня новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».

ЖЗЛ
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