Желание челябинского миллиардера уничтожить альбом Гуфа объяснили обидой

Mash: Миллиардер Рыбаков хочет удалить альбом Гуфа из-за обиды на рэпера

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков хочет удалить первый альбом рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, «Город дорог» со всех площадок из-за обиды на музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, это произошло после того, как Долматов отказался записать дуэт с Рыбаковым, несмотря на предложение бизнесмена заплатить любые деньги. «Тогда на совместку согласился [рэпер] Витя АК-47 (настоящее имя — Виталий Гостюхин). Рыбаков все равно затаил обиду — как представилась возможность, захотел снести "Город дорог" и менять решение не собирается», — говорится в сообщении.

При этом продюсер Антон Пронин заявил в беседе с каналом, что предпринимателю не дадут купить права на альбом из-за желания уничтожить его. Отмечается, что есть еще один человек, захотевший купить «Город дорог» — заграничный бизнесмен, который предложил 12 биткоинов (около 110 миллионов рублей).

Ранее Гуф отреагировал на желание челябинского миллиардера купить и уничтожить его альбом.

До этого Рыбаков заявил, что альбом романтизирует «разгульный образ жизни».