На Украине сообщили о подготовке ВСУ к круговой обороне Сум

Апостол: В Сумах активно строят фортификации для круговой обороны города

Вокруг Сум активно строят фортификации для круговой обороны города. Это связывают с возможным обострением ситуации на данном направлении, сообщил командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол в интервью украинскому агентству Telegraf.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас готовятся к развязке любых сценариев, поэтому сейчас идет активная работа по возведению фортификаций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше — сам областной центр. Кроме того, российский лидер не исключил взятие Сум, однако подчеркнул, что на текущий момент такой задачи нет. Глава РФ также отметил, что Москва настаивает на признании Киевом реалий, сложившихся на земле.

В июле стало известно, что на Украине началось расследование хищения на фортификациях в Сумах. Как считает следствие, более 1,1 миллиона гривен (около 2,1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») могли быть украдены только на закупке фортификационного сооружения из волнистой стали. Остальные договоры на 26 миллионов гривен (48,9 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») еще изучаются.