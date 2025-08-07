Опасность вулкана на Камчатке для самолетов стала критической

Извержение Ключевского вулкана приобрело наивысший код авиационной опасности

Извержению Ключевского вулкана на Камчатке присвоили наивысший код авиационной опасности. Об этом сообщили журналистам ТАСС в Камчатской службе реагирования на вулканические извержения.

По данным издания, после утреннего выброса пепла на высоту до 11 километров извержение вулкана получило красный код авиационной опасности. Сейчас взрывоопасное извержение вулкана продолжается.

Незадолго до этого ему был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это говорит о том, что его активность может угрожать работе двигателей низколетящих воздушных судов.

Вероятность пеплопадов сохраняется в Усть-Камчатском округе. Как прогнозируется, в ближайшие три дня извержение может усилится.

Ранее сейсмологи предупредили, что Авачинский вулкан может быть опасен для местных жителей. Накануне стало известно об опасной активности четырех вулканов на Камчатке.