Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:08, 7 августа 2025Экономика

Опасность вулкана на Камчатке для самолетов стала критической

Извержение Ключевского вулкана приобрело наивысший код авиационной опасности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Извержению Ключевского вулкана на Камчатке присвоили наивысший код авиационной опасности. Об этом сообщили журналистам ТАСС в Камчатской службе реагирования на вулканические извержения.

По данным издания, после утреннего выброса пепла на высоту до 11 километров извержение вулкана получило красный код авиационной опасности. Сейчас взрывоопасное извержение вулкана продолжается.

Незадолго до этого ему был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это говорит о том, что его активность может угрожать работе двигателей низколетящих воздушных судов.

Вероятность пеплопадов сохраняется в Усть-Камчатском округе. Как прогнозируется, в ближайшие три дня извержение может усилится.

Ранее сейсмологи предупредили, что Авачинский вулкан может быть опасен для местных жителей. Накануне стало известно об опасной активности четырех вулканов на Камчатке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    Отбывающий 88-летний срок заключенный рассказал о тюремном быте

    Военкоры сообщили о массированном ударе по Днепропетровску

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

    Россиянам рассказали о последствиях регулярных опозданий на работу

    В США задержали военного якобы за попытку передачи данных России

    Власти Италии решили включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО

    Замначальника отдела полиции снял видео у девушки под юбкой и попался

    Кричавшую от боли известную актрису госпитализировали

    В Британии назвали отличие Зеленского от Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости