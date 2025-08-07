Раскрыто число размещенных ядерных бомб США в Великобритании

Бернетт: США за месяц могли разместить в Великобритании не менее 20 ядерных бомб

Соединенные штаты Америки (США) за один месяц могли разместить как минимум 20 ядерных бомб на территории своей главной авиабазы в Восточной Англии Лейкенхит в июле. Об этом журналистам РИА Новости рассказал руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

По его словам, организация NukewatchUK предоставила достаточно веские доказательства того, что Вашингтон вернул в минувшем месяце ядерное оружие в Лейкенхит. Речь идет о ядерных бомбах B61-12, считает Бернетт. Он подчеркнул, что трудно предположить точное количество развернутых боеголовок в связи с чрезвычайной секретностью.

«По самым приблизительным оценкам, на данный момент у США около 100 бомб, хранящихся в пяти других государствах НАТО. Вероятно, что в Великобритании их не менее 20», — добавил Бернетт.

21 июля издание UK Defence Journal написало, что американские термоядерные бомбы B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке. Журналисты предположили, что такой шаг обусловлен изменением ядерной стратегии НАТО в Европе из-за ухудшившихся отношений с Россией.

Эксперт Тихоокеанского форума Уильям Альберке предположил, что размещение бомб Вашингтоном — это демонстрация России приверженности обязательствам по Североатлантическому альянсу. Подобные действия США являются «авансом», который может позволить НАТО продолжать работать в направлении по «усилению своей стратегии сдерживания».

