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19:00, 28 июля 2025Мир

Названа причина размещения ядерных бомб США в Великобритании

Bloomberg: США разместили ядерные бомбы в Великобритании из-за России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Public Domain

США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании, поскольку хотят дать понять России, что Вашингтон по-прежнему привержен обязательствам по НАТО. Об этом эксперт Тихоокеанского форума Уильям Альберке, его слова приводит Bloomberg.

«Имеются веские основания утверждать, что США вернули ядерное оружие Великобритании (...). Они доставили его на самолете с включенными транспондерами, чтобы подать сигнал Москве. Это решение (...) свидетельствует о желании США показать России, что они не сокращают свой ядерный потенциал в Европе», — отметил аналитик.

По мнению Альберке, подобные действия США являются «авансом», который позволит Североатлантическому альянсу продолжить работу по «усилению своей стратегии сдерживания».

21 июля издание UK Defence Journal сообщило, что США переместили термоядерные бомбы B61-12 на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке.

В материале подчеркивается, что возвращение ядерных бомб на авиабазу означает изменение ядерной стратегии Североатлантического альянса в Европе «на фоне ухудшения отношений с Россией».

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