Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 6 августа 2025Россия

Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза смертельной лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: Риски завоза лихорадки чикунгунья из Китая существуют
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Emily Elconin / Reuters

Риски завоза лихорадки чикунгунья, ранее вспыхнувшей в китайской провинции, есть, однако на территории России случаи заболевания не зарегистрированы. Ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора, о чем сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые. От человека к человеку она не передается, уточнили в Роспотребнадзоре.

На границе задействовали систему «Периметр» — с ее помощью выявляются граждане, имеющие признаки инфекционных заболеваний. Чтобы медики могли оперативно выявить заболевание, разработаны отечественные тест-системы. Как подчеркнули в ведомстве, на регулярной основе также проводится мониторинг циркуляции комаров-переносчиков.

На сегодняшний день эпидемиологической опасности нет, однако россиянам, направляющимся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, напоминают, что лучше избегать укусов насекомых. Для этого можно использовать репелленты, не забывать о противомоскитных сетках на дверях и окнах, носить одежду с длинными рукавами.

6 августа стало известно, что из-за вируса чикунгунья в КНР начали вводить ограничения времен COVID-19. Уже зафиксировано более 10 тысяч случаев инфицирования. Комары-переносчики начали активно плодиться из-за дождей и теплой погоды в местных провинциях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт план Трампа по встрече с Путиным

    Жителей столичного региона предупредили о подтоплениях из-за паводков

    Американский сенатор призвал Европу перестать покупать у Индии «российскую» нефть

    В Раде признали бессилие Зеленского

    Украинские хакеры атаковали сайт с брошенными Киевом пленными солдатами

    Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

    Трамп рассказал Мерцу об итогах встречи Путина и Уиткоффа

    Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза смертельной лихорадки чикунгунья

    Военкоры узнали о новом котле для ВСУ

    Индия ответила на пошлины Трампа соглашением с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости