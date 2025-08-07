Россиянам рассказали о последствиях регулярных опозданий на работу

Юрист Владимирова: За частые опоздания сотруднику грозит выговор или увольнение

Регулярные опоздания и уход с работы раньше положенного считаются нарушением правил внутреннего распорядка, и работодатель может сделать выговор или уволить сотрудника. Об этом РИА Новости рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

Она напомнила, что согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации работники обязаны добросовестно исполнять обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка.

«Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 ТК РФ», — пояснила Владимирова. Так, за совершение дисциплинарного проступка работнику могут сделать замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.

Ранее адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Газалов предупредил, что при подписании трудового договора недобросовестные работодатели включают в него пункты, которые потом могут использовать против сотрудников.