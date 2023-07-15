Россиян предупредили о главных подвохах в трудовом договоре

Адвокат Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре

При подписании трудового договора недобросовестные работодатели включают в него пункты, которые потом могут использовать против сотрудников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Газалов. Он перечислил главные подвохи, которые встречаются в контрактах.

Даты

В первую очередь необходимо проверить, чтобы в договоре был прописан срок его действия и дата начала работы соискателя, отметил специалист.

«Срочный трудовой договор отличается от бессрочного наличием даты начала трудовой деятельности и ее окончания. То есть из договора должно быть понятно, с какого числа человек приступил к работе и до какого числа работает. Но иногда представители работодателя забывают это указывать. Чаще всего по незнанию, поскольку делать это по злому умыслу себе дороже. Когда приходит срок окончания работы с человеком, оказывается, что его нельзя уволить, ведь срочный договор уже превратился в бессрочный», — объяснил юрист.

Иногда работодатель не указывает эту информацию в договоре намеренно. Особенно неудобна эта ситуация, если сотрудник не планировал дальше продолжать взаимодействие с работодателем. А по закону он должен либо добиваться соглашения сторон, либо отрабатывать положенное время до увольнения Антон Газалов адвокат

Место работы

Также в соглашении обязательно должен быть указан адрес офиса или учреждения, добавил адвокат. Если этого в документе нет, могут неприятные последствия могут быть для обеих сторон.

«Работник вправе не выйти на работу. А прогул ему вменить нельзя — в суде свои действия он сможет пояснить отсутствием в договоре важной информации. Могут возникнуть трудности с переводом в другую местность при необходимости. Как минимум, недобросовестные работодатели могут не выплатить положенные деньги, если человек откажется от переезда. Все это оспаривается в судебном порядке, но ситуация неприятная», — объяснил Антон Газалов.

Отпуск и часы работы

В договоре обязательно должна указываться продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы смены, время начала и окончания работы, перерывов, количество и график смен, чередование рабочих дней и выходных.

«Если это не указано, напрямую нарушается право работника на отдых. К тому же не получится определить переработку, и человеку не будут компенсированы дополнительные часы работы. С другой стороны, если заранее указанные пункты не зафиксировать в договоре, сотрудник не обязан находиться на рабочем месте с 9:00 до 18:00, даже если такие рамки оговорены во внутреннем трудовом распорядке», — рассказал адвокат.

Нельзя отделываться общими фразами наподобие «работает по установленному режиму». В процессе проверки трудовые инспекторы обращают внимание на эти неточности и требуют их устранения Антон Газалов адвокат

Зарплата

Один из самых важных пунктов — информация о зарплате, сроках ее выплаты, месте и способах получения, добавил Антон Газалов.

«Согласно ТК РФ, заработная плата выплачивается каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Отсутствие этих пунктов позволит работодателю нарушать сроки выплаты и не нести за это наказание», — заключил он.

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