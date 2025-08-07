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02:06, 7 августа 2025Наука и техника

Samsung отказалась возвращать зарядник в комплект смартфонов

Samsung будет и дальше продавать смартфоны без зарядки в комплекте
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung, судя по всему, не будет больше продавать смартфоны с комплектным зарядным устройством. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа прокомментировали слухи о том, что будущий недорогой смартфон Galaxy A17 5G получит зарядное устройство в комплекте. Они изучили сообщения от европейских ретейлеров и пришли к выводу, что Samsung не будет комплектовать телефоны зарядным адаптерами, как раньше.

Samsung отказалась от зарядного адаптера в комплекте своих смартфонов, оставив только провод, несколько лет назад. Одной из первых это сделала Apple, объяснив свое решение заботой об экологии. Специалисты Android Authority обнаружили описание Galaxy A17 5G, в котором четко указано, что девайс будет поставляться без зарядника.

Авторы объяснили, что путаницы с «возвращением» зарядного устройства возникла из-за того, что некоторые партнеры Samsung и ретейлеры по своему желанию могут менять комплект гаджетов. Так, розничные продавцы иногда бесплатно предлагают зарядку при покупке смартфона.

Galaxy A17 5G обойдется в 230 евро, или около 22 тысяч рублей. Продажа аппарата начнутся в ближайшие дни.

В начале августа инсайдеры рассказали, что Samsung приготовилась выпустить недорогой смартфон серии Galaxy. Считается, что Galaxy S25 FE будет главным конкурентом Apple iPhone 16e.

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