В российском регионе отразили атаку ВСУ

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку ВСУ

В Ростовской области отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

ВСУ попытались атаковать север области: Чертковский и Миллеровский районы. Как уточнил Слюсарь, никто не пострадал.

В ночь на 6 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Врио губернатора сообщил, что в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 человек в 87 домах.

Ранее ВСУ совершили атаку дронами на районы Волгоградской области. Как уточняет Mash, в аэропорту был введен план «Ковер». В Красноармейском районе включились сирены, также стало известно о проблемах с электричеством.