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02:26, 7 августа 2025Мир

В США задержали военного якобы за попытку передачи данных России

В США задержали военного якобы за попытку передачи России данных о танках Abrams
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

В США арестовали 22-летнего военнослужащего Тейлора Ли, обвиняемого в предполагаемой передаче России секретных данных. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, Ли якобы передал представителю России SD-карту с информацией о технических особенностях танка M1A2 Abrams и другой американской бронетехнике, а также сведения о военных операциях США. Кроме того, военный обсуждал передачу одного из компонентов оборудования танка. В конце июля он принес обещанную деталь в указанное место, после чего его задержали.

Ранее в Калининграде суд арестовал бывшего сотрудника предприятия за передачу информации о технологиях для спутников спецслужбам США.

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