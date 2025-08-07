В США задержали военного якобы за попытку передачи данных России

В США задержали военного якобы за попытку передачи России данных о танках Abrams

В США арестовали 22-летнего военнослужащего Тейлора Ли, обвиняемого в предполагаемой передаче России секретных данных. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, Ли якобы передал представителю России SD-карту с информацией о технических особенностях танка M1A2 Abrams и другой американской бронетехнике, а также сведения о военных операциях США. Кроме того, военный обсуждал передачу одного из компонентов оборудования танка. В конце июля он принес обещанную деталь в указанное место, после чего его задержали.

Ранее в Калининграде суд арестовал бывшего сотрудника предприятия за передачу информации о технологиях для спутников спецслужбам США.