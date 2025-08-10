В Польше раскритиковали план Европы и Украины по урегулированию конфликта

Политолог Виломский: Трампу следует разогнать западных лидеров

Европейские страны и Киев витают в облаках и отказываются признавать реальное положение дел в конфликте на Украине, считает польский политолог Адам Виломский. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Таким образом эксперт прокомментировал разработанный Европой и Украиной альтернативный план по урегулированию конфликта. «Если не смотреть сводки с фронта и изучить только предложенный план, то можно подумать, что Украина если уже не победила, то явно не проиграла», — отметил он.

Виломский призвал президента США Дональда Трампа разогнать западных лидеров и договориться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. По данным испанской газеты El Mundo, это вызвало беспокойство у стран Евросоюза, которые опасаются, что лидеры России и США могут объединиться и вынудить Украину пойти на невыгодное для нее соглашение.