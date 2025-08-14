Путешествия
15:38, 14 августа 2025Путешествия

Раскрыто число пострадавших в аварии автобуса с россиянами в Египте

В аварии с россиянами в Египте пострадали 43 человека
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tamer A Soliman / Shutterstock / Fotodom

В аварии экскурсионного автобуса с россиянами в Египте пострадали 43 человека, включая 39 туристов. Такое число раскрыл источник РИА Новости.

Уточняется, что в числе пострадавших четыре египтянина — водитель, помощник, гид и охранник.

Ранее посольство России в Египте сообщило, что в ДТП с экскурсионным автобусом 14 августа не выжила одна россиянка. В диппредставительстве отметили, что российская сторона находится в контакте с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим в аварии. Известно, что семь человек отделались легкими ушибами. Остальных госпитализировали в больницу египетского города Абу-Рудайс. Водитель серьезно не пострадал.

