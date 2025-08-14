Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:37, 14 августа 2025Путешествия

Раскрыты подробности аварии экскурсионного автобуса с россиянами в Египте

Водитель автобуса с российскими туристами уснул по пути из Шарм-Эш-Шейха в Каир
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Раскрыты подробности аварии экскурсионного автобуса с россиянами в Египте, в которой не выжила одна женщина. Водитель уснул по пути из Шарм-Эш-Шейха в Каир, пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в автобусе находились 50 российских туристов. Большая часть пассажиров в момент ДТП спала. По словам пострадавших, транспортное средство на большой скорости стало вилять из стороны в сторону и в итоге перевернулось.

Материалы по теме:
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024

По информации Shot, семь человек отделались легкими ушибами. Остальных госпитализировали в больницу египетского города Абу-Рудайс. Водитель серьезно не пострадал.

Полиция допрашивает пострадавших. Многие из них жалуются на плохие условия в госпитале — в их распоряжении нет даже салфеток, чтобы убрать с себя чужую кровь.

Ранее посольство России в Египте сообщило, что в ДТП с экскурсионным автобусом не выжила одна россиянка. В диппредставительстве отметили, что российская сторона находится в контакте с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим в аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости