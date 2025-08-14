Водитель автобуса с российскими туристами уснул по пути из Шарм-Эш-Шейха в Каир

Раскрыты подробности аварии экскурсионного автобуса с россиянами в Египте, в которой не выжила одна женщина. Водитель уснул по пути из Шарм-Эш-Шейха в Каир, пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в автобусе находились 50 российских туристов. Большая часть пассажиров в момент ДТП спала. По словам пострадавших, транспортное средство на большой скорости стало вилять из стороны в сторону и в итоге перевернулось.

По информации Shot, семь человек отделались легкими ушибами. Остальных госпитализировали в больницу египетского города Абу-Рудайс. Водитель серьезно не пострадал.

Полиция допрашивает пострадавших. Многие из них жалуются на плохие условия в госпитале — в их распоряжении нет даже салфеток, чтобы убрать с себя чужую кровь.

Ранее посольство России в Египте сообщило, что в ДТП с экскурсионным автобусом не выжила одна россиянка. В диппредставительстве отметили, что российская сторона находится в контакте с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим в аварии.