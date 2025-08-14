Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:33, 14 августа 2025Путешествия

Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

Россиянка не выжила во время ДТП с экскурсионным автобусом в Египте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россиянка отправилась на экскурсию в Египте и не выжила во время ДТП. Об этом сообщает официальный Telegram-канал посольства России в Египте.

Уточняется, что трагический случай в арабской стране произошел 14 августа. Женщина была пассажиркой экскурсионного автобуса, который попал в аварию. В салоне находилась группа российских туристов, которых везли из египетского Шарм-эш-Шейха в Каир.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024

В российском посольстве в Египте также сообщили об одном пострадавшем в результате инцидента, который был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайс.

Консульский отдел диппредставительства России находится в контакте с египетскими властями, туристическим оператором Coral Travel и страховой компанией для оказания необходимой соотечественникам помощи.

Ранее юная туристка из США поехала на экскурсию по замку в Европе и не выжила. 10-летняя девочка с семьей отправилась в Версальский дворец. Во время прогулки по двору поместья она потеряла сознание и больше не пришла в себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

    Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

    В России подсчитали количество электрозаправок

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости