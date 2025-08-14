Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

Россиянка не выжила во время ДТП с экскурсионным автобусом в Египте

Россиянка отправилась на экскурсию в Египте и не выжила во время ДТП. Об этом сообщает официальный Telegram-канал посольства России в Египте.

Уточняется, что трагический случай в арабской стране произошел 14 августа. Женщина была пассажиркой экскурсионного автобуса, который попал в аварию. В салоне находилась группа российских туристов, которых везли из египетского Шарм-эш-Шейха в Каир.

В российском посольстве в Египте также сообщили об одном пострадавшем в результате инцидента, который был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайс.

Консульский отдел диппредставительства России находится в контакте с египетскими властями, туристическим оператором Coral Travel и страховой компанией для оказания необходимой соотечественникам помощи.

Ранее юная туристка из США поехала на экскурсию по замку в Европе и не выжила. 10-летняя девочка с семьей отправилась в Версальский дворец. Во время прогулки по двору поместья она потеряла сознание и больше не пришла в себя.

