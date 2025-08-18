Культура
11:09, 18 августа 2025Культура

Звезда «Ералаша» вышла замуж за режиссера

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за Михаила Врубеля
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссера Михаила Врубеля. Об этом артистка сообщила в личном Telegram-канале.

В январе звезда «Ералаша» рассказала о разводе с режиссером и сценаристом Александром Коттом после 18 лет брака. Пара воспитывает двух общих детей — сына Михаила и дочь Лею. О романе 36-летней актрисы с постановщиком сериала «Чики» и фильма «Лед» стало известно несколько месяцев назад.

По словам Цукановой-Котт, в свадебном салоне ее назвали «самой быстрой невестой» из-за скорости, с которой она выбрала подходящее для церемонии платье. «Свадьба была камерная, только для нас двоих», — уточнила Анна.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. Артистка назвала скромный праздник дочери «свадьбой на полянке» и «сабантуем».

