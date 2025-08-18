Звезда «Ералаша» вышла замуж за режиссера

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за Михаила Врубеля

Российская актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссера Михаила Врубеля. Об этом артистка сообщила в личном Telegram-канале.

В январе звезда «Ералаша» рассказала о разводе с режиссером и сценаристом Александром Коттом после 18 лет брака. Пара воспитывает двух общих детей — сына Михаила и дочь Лею. О романе 36-летней актрисы с постановщиком сериала «Чики» и фильма «Лед» стало известно несколько месяцев назад.

По словам Цукановой-Котт, в свадебном салоне ее назвали «самой быстрой невестой» из-за скорости, с которой она выбрала подходящее для церемонии платье. «Свадьба была камерная, только для нас двоих», — уточнила Анна.

