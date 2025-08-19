Турист перегрелся до 40 градусов и чудом выжил во время отдыха в Европе

CB: Перегревшегося до 40 градусов туриста спасли на Майорке

Перегревшийся турист чудом выжил во время отдыха в Европе. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, инцидент произошел на Майорке в районе скал Кап-Эндеррокат муниципалитета Льюкмайор, Испания, 18 августа. Сообщение о проблемах со здоровьем у путешественника поступило через навигатор Garmin, его увидел на родине родственник мужчины. Он передал точное местоположение путешественника бригаде спасателей.

На место выехали сотрудники пожарной службы острова и группа медиков. Операция проходила в труднодоступных условиях, но мужчину удалось спасти. Во время эвакуации врачи выяснили, что тело мужчины перегрелось до 40 градусов Цельсия. Его доставили в университетскую больницу Сон-Эспасес для стабилизации состояния.

Ранее неизвестная рыба откусила часть ноги у отдыхавшей на пляже Майорки женщины. Путешественницу с обильным кровотечением срочно доставили в местную больницу, а посетителей пляжа временно эвакуировали.