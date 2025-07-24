Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:27, 24 июля 2025Путешествия

Неизвестная рыба откусила часть ноги отдыхавшей в Европе туристки

CB: Неизвестная рыба откусила часть ноги 80-летней туристки на пляже в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Arpingstone / Wikimedia

Отдыхающая в Европе туристка подверглась нападению неизвестной рыбы, укусившей ее за ногу. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, нападение произошло во вторник, 22 июля, на пляже города Плайя-де-Пальма на острове Майорка, Испания. На 80-летнюю туристку из Италии напала хищная рыба: она откусила ей часть ноги.

Материалы по теме:
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017

Женщину с обильным кровотечением срочно доставили в местную больницу, а посетителей пляжа временно эвакуировали. Официальных сообщений о том, какой морской вид напал на отдыхающую, нет.

По данным издания, загадочным хищником могла оказаться синяя акула, или спинорог. Однако специалисты Фонда Аквариума Пальмы, учитывая форму раны, которая не указывает на наличие зубов, предположили, что на путешественницу набросился скат.

Ранее сообщалось, что рыба-хирург напала на россиянку в Египте. Девушка купалась в Красном море, когда почувствовала резкую боль в ноге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    «Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

    Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

    Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

    На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

    В США выразили раздражение из-за Ермака

    Блогерше Лерчек продлили арест

    Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

    Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

    В МВФ предупредили о проблемах в экономике из-за подписанного Зеленским закона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости