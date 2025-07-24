Неизвестная рыба откусила часть ноги отдыхавшей в Европе туристки

CB: Неизвестная рыба откусила часть ноги 80-летней туристки на пляже в Испании

Отдыхающая в Европе туристка подверглась нападению неизвестной рыбы, укусившей ее за ногу. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, нападение произошло во вторник, 22 июля, на пляже города Плайя-де-Пальма на острове Майорка, Испания. На 80-летнюю туристку из Италии напала хищная рыба: она откусила ей часть ноги.

Женщину с обильным кровотечением срочно доставили в местную больницу, а посетителей пляжа временно эвакуировали. Официальных сообщений о том, какой морской вид напал на отдыхающую, нет.

По данным издания, загадочным хищником могла оказаться синяя акула, или спинорог. Однако специалисты Фонда Аквариума Пальмы, учитывая форму раны, которая не указывает на наличие зубов, предположили, что на путешественницу набросился скат.

Ранее сообщалось, что рыба-хирург напала на россиянку в Египте. Девушка купалась в Красном море, когда почувствовала резкую боль в ноге.