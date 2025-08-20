На Западе испугались ассоциаций с прошлым при выборе места встречи Путина и Зеленского

Премьер Польши Туск раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал выбор Будапешта местом предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его украинского визави Владимира Зеленского из-за ассоциаций с Будапештским меморандумом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Будапешт? Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — написал глава правительства.

Ранее источники издания Politico сообщили, что США считают Будапешт приоритетным выбором среди возможных мест встречи Владимира Путина, Владимира Зеленского и их американского коллеги Дональда Трампа.