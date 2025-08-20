Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 20 августа 2025Мир

На Западе испугались ассоциаций с прошлым при выборе места встречи Путина и Зеленского

Премьер Польши Туск раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал выбор Будапешта местом предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его украинского визави Владимира Зеленского из-за ассоциаций с Будапештским меморандумом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Будапешт? Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — написал глава правительства.

Ранее источники издания Politico сообщили, что США считают Будапешт приоритетным выбором среди возможных мест встречи Владимира Путина, Владимира Зеленского и их американского коллеги Дональда Трампа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

    Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

    Жук, Давид и Казак. Раскрыты подробности об украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области

    Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

    В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

    Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

    В России допустили присоединение Одессы с одним условием

    Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

    Киркоров сделал заявление о концертной деятельности после травмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости