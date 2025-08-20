Мир
09:26, 20 августа 2025

Раскрыто приоритетное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США считают Будапешт приоритетным выбором среди возможных мест встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и их украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины в столице Венгрии Будапеште в качестве следующих шагов в переговорах о прекращении многолетней войны», — утверждается в публикации.

По данным источников, окончательное место переговоров может измениться, однако Будапешт становится приоритетным выбором для Белого дома. В материале отмечается, что Секретная служба США готовится к встрече под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Италии и Швейцарии выразили готовность принять переговоры трех лидеров. При этом в качестве альтернативных мест для потенциальной встречи рассматривались Будапешт и Хельсинки.

    Все новости