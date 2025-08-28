15-летняя школьница в одиночку посетила Лондон и пропала без вести

The Sun: 15-летняя туристка бесследно исчезла в Лондоне

Посетившая столицу Великобритании школьница бесследно исчезла. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 15-летняя школьница по имени Алексис приехала в Лондон из Нортгемптона вечером 15 августа. Туристка посетила знаменитые достопримечательности: Мраморную арку, Лестер-сквер, аэропорт Хитроу и его окрестности. Затем девочка пропала без вести.

Уточняется, что полиция раскрыла передвижения несовершеннолетней, которые обрываются в районе Тоттенхэм-Корт-роуд. Здесь Алексис видели в последний раз 23 августа. Гуляла ли девочка по туристическим местам в одиночку или с друзьями — неизвестно. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что отдыхающая на пляже в Европе туристка загадочно исчезла со своего шезлонга, пока ее муж спал. Очевидцы видели, как британка купается в море, но после этого женщина ушла в неизвестном направлении.