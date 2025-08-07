Путешествия
19:02, 7 августа 2025Путешествия

Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

Ilia Live: Исчезнувшую на пляже Офринио в Греции туристку видели живой
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stringer / Reuters

Раскрыты передвижения туристки, которая пропала со своего шезлонга во время отпуска в Европе. Подробностями исчезновения поделилось греческое издание Ilia Live.

Выяснилось, что свидетели видели исчезнувшую 59-летнюю Мишель Энн Джой Бурду живой. Британка купалась в море, пока ее муж спал. Однако другой очевидец сообщил полиции, что после этого женщина ушла с пляжа Офринио (Ofryniou beach) в Кавале.

Муж Бурды, гражданин Греции, рассказал, что в 2020 году туристка уже пропадала в Лондоне, Великобритания, из-за увольнения с работы. Позже она была найдена полицией. Мужчина полагает, что у британки могут быть проблемы со здоровьем. Он надеется, что ее скоро найдут. На данный момент поиски путешественницы продолжаются.

Ранее стало известно, что жительница Великобритании оставила свои вещи и загадочно исчезла, пока ее муж спал. В последний раз женщину видели в раздельном купальнике, расшитом бисером, желтых пляжных туфлях и красных солнцезащитных очках.

