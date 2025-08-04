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18:26, 4 августа 2025Путешествия

Отдыхавшая с мужем в Европе туристка загадочно исчезла со своего шезлонга

The Sun: Британская туристка исчезла с пляжа Офринио в Греции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Жительница Великобритании загадочно исчезла со своего шезлонга во время отдыха в Европе. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда отправилась с мужем в отпуск в Грецию. Супруги заняли шезлонги на пляже Офринио (Ofryniou beach) в Кавале. Пока муж туристки спал, она исчезла. При этом ее вещи остались на пляже.

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