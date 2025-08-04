Отдыхавшая с мужем в Европе туристка загадочно исчезла со своего шезлонга

The Sun: Британская туристка исчезла с пляжа Офринио в Греции

Жительница Великобритании загадочно исчезла со своего шезлонга во время отдыха в Европе. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда отправилась с мужем в отпуск в Грецию. Супруги заняли шезлонги на пляже Офринио (Ofryniou beach) в Кавале. Пока муж туристки спал, она исчезла. При этом ее вещи остались на пляже.

Береговая охрана Греции подтвердила The Sun, что поисковая операция на море продолжается. В последний раз женщину видели в раздельном купальнике, расшитом бисером, желтых пляжных туфлях и красных солнцезащитных очках.

Ранее турист оставил свою машину Tesla Cybertruck у Гранд-Каньона в США и пропал без вести. Следователи полагают, что мужчина отправился пешком по самому сложному маршруту к горе Хорсшу-Меса.