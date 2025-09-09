Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 9 сентября 2025Мир

«Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

В Непале протестующие захватили правительственные здания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Непале вспыхнули массовые протесты из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», нападают на правительственные здания и резиденции министров. Более 300 человек пострадали, премьер-министр подал в отставку.

Протесты начались из-за решения властей о запрете иностранных онлайн-платформ

Власти Непала 5 сентября объявили о запрете использования YouTube, X, Reddit, LinkedIn, а также платформ корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) — WhatsApp, Facebook и Instagram. Такое решение объяснялось тем, что компании нарушили новые правила регистрации — в их числе, например, необходимость открыть свое представительство в стране.

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

На акции против запрета соцсетей вышло много молодежи, из-за этого их назвали «протестами поколения Z». Демонстранты предлагали вместо соцсетей запретить коррупцию в стране. Уже к понедельнику, 8 сентября, в ходе столкновений между протестующими и полицией погибли не менее 19 человек. Сообщалось, что правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторым протестующим удалось прорваться в комплекс зданий парламента Непала. Они также подожгли машину скорой помощи и бросали в полицейских различные предметы.

Правительство Непала созвало экстренное заседание в связи с протестами. Министры распорядились снять запрет на работу соцсетей в связи с требованиями зумеров.

Материалы по теме:
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно» Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно»Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
9 марта 2023
Россиянам запретят размещать рекламу товаров и услуг в Instagram. Как это перевернет жизнь малого бизнеса?
Россиянам запретят размещать рекламу товаров и услуг в Instagram.Как это перевернет жизнь малого бизнеса?
28 августа 2025
«Все будет нарастать, как снежный ком» Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
«Все будет нарастать, как снежный ком»Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
28 января 2021

Митингующие напали на бывших премьеров страны, премьер-министр Непала подал в отставку

Как сообщает India Today, премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку из-за протестов, однако митингующих это не устроило — они стали требовать системных реформ и подотчетности власти. Источники заявили, что Оли мог бежать в Дубай. Кроме того, сообщалось об эвакуации правительственных чиновников.

Демонстранты зашли на территорию официальной президентской резиденции и устроили поджог. Они напали на бывших премьер-министров Шера Бахадура Деубу и Джала Натх Кханала, жена последнего получила в беспорядках серьезные ожоги. Женщину госпитализировали, а позднее сообщили, что спасти ее не удалось.

Рам Чандра Паудел

Рам Чандра Паудел

Фото: Bikram Rai / AP

Позже появились сообщения, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку, однако офис главы государства опроверг эту информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Москвичам назвали время прихода осенней погоды

    Женщин призвали осенью обзавестись одной привычкой

    Предсказан скачок цен на один из самых популярных смартфонов

    В российском городе появилось море

    Дружественный Москве лидер страны после слов о Киеве и Баку получил российскую премию

    Москвичам назвали дату первого снега

    Израиль нанес удар по столице Катара

    Перспективы российского авторынка оценили

    Захарова выступила с требованием к Западу из-за ударов ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости