«Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

В Непале протестующие захватили правительственные здания

В Непале вспыхнули массовые протесты из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», нападают на правительственные здания и резиденции министров. Более 300 человек пострадали, премьер-министр подал в отставку.

Протесты начались из-за решения властей о запрете иностранных онлайн-платформ

Власти Непала 5 сентября объявили о запрете использования YouTube, X, Reddit, LinkedIn, а также платформ корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) — WhatsApp, Facebook и Instagram. Такое решение объяснялось тем, что компании нарушили новые правила регистрации — в их числе, например, необходимость открыть свое представительство в стране.

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

На акции против запрета соцсетей вышло много молодежи, из-за этого их назвали «протестами поколения Z». Демонстранты предлагали вместо соцсетей запретить коррупцию в стране. Уже к понедельнику, 8 сентября, в ходе столкновений между протестующими и полицией погибли не менее 19 человек. Сообщалось, что правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторым протестующим удалось прорваться в комплекс зданий парламента Непала. Они также подожгли машину скорой помощи и бросали в полицейских различные предметы.

Правительство Непала созвало экстренное заседание в связи с протестами. Министры распорядились снять запрет на работу соцсетей в связи с требованиями зумеров.

Митингующие напали на бывших премьеров страны, премьер-министр Непала подал в отставку

Как сообщает India Today, премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку из-за протестов, однако митингующих это не устроило — они стали требовать системных реформ и подотчетности власти. Источники заявили, что Оли мог бежать в Дубай. Кроме того, сообщалось об эвакуации правительственных чиновников.

Демонстранты зашли на территорию официальной президентской резиденции и устроили поджог. Они напали на бывших премьер-министров Шера Бахадура Деубу и Джала Натх Кханала, жена последнего получила в беспорядках серьезные ожоги. Женщину госпитализировали, а позднее сообщили, что спасти ее не удалось.

Рам Чандра Паудел Фото: Bikram Rai / AP

Позже появились сообщения, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку, однако офис главы государства опроверг эту информацию.