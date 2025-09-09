Президент Непала подал в отставку вслед за премьер-министром

Президент Непала подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране

Президент Непала Рам Чандра Паудель подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает издание India Today.

Ранее свою должность также покинул премьер-министр Непала Шарма Оли. Свое решение он объяснил необходимостью проложить путь к конституционному решению сложившегося кризиса.

Массовые протесты в Непале начались после того, как в стране был заблокирован ряд крупных соцсетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

9 сентября протестующие подожгли несколько правительственных зданий в Катманду, включая парламент и офис президента страны. Вскоре лидеры протеста заявили о переходе страны под их контроль и призвали сформировать новое правительство.